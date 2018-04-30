В Украину приближается настоящее "майское" лето

На западе в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях температура воздуха будет колебаться в отметке 19-21 градуса тепла, днем преимущественно сухо и без осадков.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях погоду будет определять теплый центральноевропейский фронт, столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 тепла.

До плюс 22 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, скорость ветра может достигать 12-14 м/с. Температура воды в Черном море - 11-13 тепла, в Азовском - 10-12 градусов с плюсом.

В Донецкой и Луганской областях температурный показатель будет колебаться в промежутке между 18-20 выше нуля.

В Киеве сегодня будет тепло, днем облачно, температурный максимум на протяжении дня не поднимется выше 22 градусов тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине до конца апреля продолжит сохраняться теплая погода.