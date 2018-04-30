19:37 30.04.2018 | Общество | Новости
100192779:test

В Сирии готовят новый этап эвакуации

В сирийских районах, подконтрольных оппозиционной группировке "Хайят Тахрир аль-Шам", совместно со сторонниками Асада пришли к договоренности об эвакуации определенного количества граждан и бойцов оппозиции в провинции Идлиб. 

В Сирии готовят новый этап эвакуации

Об этом сообщает Анадолу.

В рамках договоренностей также планируют вывезти тысячи жителей поселков Фуа и Кефрейа, за которыми следят сторонники режима Асада в провинции Идлиб. Хотя на текущий момент сделка все еще не заключена.

Транспортные средства уже направлены в район селений Фуа и Кефрейа.

В частности, заумана также эвакуация жителей из населенных пунктов Йелде, Бебиле и Бейт Сахим, где держат оборону отряды оппозиционной Сирийской освободительной армии. Все жители региона и бойцы СОА, которые согласны покинуть регион, будут эвакуированы. Те, кто желает остаться, воспользуются "амнистией".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате ракетной атаки на Сирию в провинциях Хама и Алеппо погибли 26 военнослужащих. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Харьковской области мужчина пытался ввезти в носках 25 тыс. евро США и Великобритания потратят около 30 млн долларов на проект в Антарктиде Названы участники женского финала Лиги чемпионов в Киеве В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве американского пастора
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив