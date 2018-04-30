В Сирии готовят новый этап эвакуации

Об этом сообщает Анадолу.

В рамках договоренностей также планируют вывезти тысячи жителей поселков Фуа и Кефрейа, за которыми следят сторонники режима Асада в провинции Идлиб. Хотя на текущий момент сделка все еще не заключена.

Транспортные средства уже направлены в район селений Фуа и Кефрейа.

В частности, заумана также эвакуация жителей из населенных пунктов Йелде, Бебиле и Бейт Сахим, где держат оборону отряды оппозиционной Сирийской освободительной армии. Все жители региона и бойцы СОА, которые согласны покинуть регион, будут эвакуированы. Те, кто желает остаться, воспользуются "амнистией".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате ракетной атаки на Сирию в провинциях Хама и Алеппо погибли 26 военнослужащих.