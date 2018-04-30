В сети высмеяли отсутствие туристов на крымских пляжах

Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым выставила фото пустых курортных зон.

В частности появились фото с отсутствием туристов в порту Кавказ, где отражены единичные автомобили, а на Золотом Берегу отдыхающих можно легко посчитать.

В свою очередь пользователь Kosstik показал, сколько "прибыло" на курорт людей на майские праздники. Мужчина написал, что у него есть одна рабочая камера, которая показывает "толпы туристов", которые празднуют майские. Он добавил про нынешнее отсутствие фонарей и наличие российских светильников-шаров ранее.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российский политик, общественный деятель, актриса Ксения Собчак рассказала о своем мнение о распространяющейся информации насчет ее планируемой поездки в Крым.