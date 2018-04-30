18:34 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве американского пастора

В Одессе правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу жестокого убийства и ограбления гражданина США, которые служил пастором. 

В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве американского пастора

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Уточняется, что преступники родом из Кавказа. Их жертва проводила службы в одном из местных храмов.

Священнослужителя нашли мертвым в арендованном им жилище Малиновского района города. Погибший был связан, а на его теле зафиксировали следы пыток. По предварительным данным, выяснили, что у американца похитили ценные вещи.

По данному факту было открыто уголовное производство, соответствующие неотложные меры продолжаются.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе на улице Среднефонтанской машина совершила наезд на пешехода, врезалась в бетонную стену здания, в результате чего погибло два человека.


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