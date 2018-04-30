В Ивано-Франковской области парашютист застрял между линиями электропередачи – ВИДЕО

Об этом сообщило местное издание КУРС со ссылкой на патрульную полицию.

Отмечается, что во время приземления двух парашютистов, один из них запутался стропами в опоре ЛЭП.

С опоры мужчину сняли друзья, он не пострадал. Сейчас полиция расследует данный инцилент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в гористой местности Пуэрто-Рико около 870 человек остались без света, после того, как на провода одной из линий электропередач упало дерево. Как отмечают энергетики, вдоль ЛЭП проводилась обрезка деревьев и сотрудник компании-подрядчика случайно "уронил" ствол на провода.