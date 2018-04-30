10:17 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области парашютист застрял между линиями электропередачи – ВИДЕО

Неподалеку Коломыи в Ивано-Франковской области парашютист повис на опоре линии электропередачи.

В Ивано-Франковской области парашютист застрял между линиями электропередачи – ВИДЕО

Об этом сообщило местное издание КУРС со ссылкой на патрульную полицию.

Отмечается, что во время приземления двух парашютистов, один из них запутался стропами в опоре ЛЭП.

С опоры мужчину сняли друзья, он не пострадал. Сейчас полиция расследует данный инцилент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в гористой местности Пуэрто-Рико около 870 человек остались без света, после того, как на провода одной из линий электропередач упало дерево. Как отмечают энергетики, вдоль ЛЭП проводилась обрезка деревьев и сотрудник компании-подрядчика случайно "уронил" ствол на провода.


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