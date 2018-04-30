В Ивано-Франковской области парашютист застрял между линиями электропередачи – ВИДЕО
Неподалеку Коломыи в Ивано-Франковской области парашютист повис на опоре линии электропередачи.
Об этом сообщило местное издание КУРС со ссылкой на патрульную полицию.
Отмечается, что во время приземления двух парашютистов, один из них запутался стропами в опоре ЛЭП.
С опоры мужчину сняли друзья, он не пострадал. Сейчас полиция расследует данный инцилент.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в гористой местности Пуэрто-Рико около 870 человек остались без света, после того, как на провода одной из линий электропередач упало дерево. Как отмечают энергетики, вдоль ЛЭП проводилась обрезка деревьев и сотрудник компании-подрядчика случайно "уронил" ствол на провода.