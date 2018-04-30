В Египте будут курсировать украинские трамваи

Отмечается, что первая партия вагонов будет отправлена в начале июня 2018 года. В целом полностью все заказы должны быть выполнены до канца 2019 года.

Ранее компания выиграла тендер на поставку в Египет пятнадцати трамваем. Она обогнала "Белкоммунмаш", Stadler и китайскую корпорацию CRRC.

Высокопольные двусекционные трамваи будут иметь длину 22 метра. Оказалось, что такая длина была изначальным требованием заказчика. Это обусловлено климатическими условиями в Александрии и техническими параметрами египетской трамвайной системы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на территории временно оккупированного Донбасса военные будут стремится к облегчению процедуры пропуска для украинского населения через линию границы. Есть проблема с тем, что через линию разграничения провозят большой объем контрабанды.