08:56 30.04.2018 | Общество | Новости
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В Армении приутихли протесты активистов

Лидер протестного движения Никол Пашинян обратился к активистам с просьбой, приостановить акции протестов до вечера понедельника, 30 апреля. Об этом сообщает портал DW.com.

В Армении приутихли протесты активистов

Как отметил политик, 30 апреля, он встретится с представителями всех парламентских фракций. Кроме того, он утверждает, что будет обсуждаться важный вопрос по предоставлению всем равных стартовых возможностей в предвыборной борьбе.

Уже первого мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.

Сам Пашинян, возглавляющий фракцию Елк, объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.

Напоследок Никол Пашинян добавил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Армении  на площади Вардананц в Гюмри собрались, чтобы поддержать оппозиционного лидера Никола Пашиняна. Сообщается, что на митинг на своем автомобиле прибыл лидер оппозиции Никол Пашинян, которого активисты толпой провожали до самой сцены. Пашинян и его команда совершили автопробег из Еревана в Гюмри, где будут проводить агитационную работу в поддержку избрания последнего премьер-министром страны.


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