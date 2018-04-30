В Армении приутихли протесты активистов

Как отметил политик, 30 апреля, он встретится с представителями всех парламентских фракций. Кроме того, он утверждает, что будет обсуждаться важный вопрос по предоставлению всем равных стартовых возможностей в предвыборной борьбе.

Уже первого мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.

Сам Пашинян, возглавляющий фракцию Елк, объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.

Напоследок Никол Пашинян добавил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Армении на площади Вардананц в Гюмри собрались, чтобы поддержать оппозиционного лидера Никола Пашиняна. Сообщается, что на митинг на своем автомобиле прибыл лидер оппозиции Никол Пашинян, которого активисты толпой провожали до самой сцены. Пашинян и его команда совершили автопробег из Еревана в Гюмри, где будут проводить агитационную работу в поддержку избрания последнего премьер-министром страны.