Узнали, кто выкопал дуб Трампа и Макрон

Об этом сообщает Huffingtonpost, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что в Америке действуют жесткие карантинные законы для всех импортных саженцев, семян, рассады, заграничной земли.

Для дерева, которое привез с собой Макрон, не сделали исключение. В Елисейском дворце добавили, что карантинные меры для саженца закончатся в скорейшем времени.

Сообщается, что дуб не пострадает ни при одной пересадке, которую доверят профессионалам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на месте, где ранее находилось похищенное неизвестными дерево теперь разрыта огромная яма, окруженная ухоженным газоном, а правоохранители и служба охраны утверждают, что никто из посторонних не мог проникнуть на террторию Белого Дома.