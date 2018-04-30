01:01 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы не смогут покинуть Египет до 30 апреля

В египетском Шарм-эль-Шейхе до сих пор остается часть украинцев, которые не могут вернуться домой. Туристы смогут покинуть аэропорт не ранее 30 апреля.

Украинцы не смогут покинуть Египет до 30 апреля

Об этом сообщил глава управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

Как он написал, согласно информации туристической компании, ситуация с перевозкой украинский из Шарм-эль-Шейха в Украине усложняется по причине отсутствия самолетов. Компания извинилась и перенесла вылет на 30 апреля 2018 года.

Кирилич отметил, что украинский консул принимает меры для урегулирования ситуации.

По словам представителя Egypt Air, руководство турисической компании гарантирует абсолютное возмещение ущерба за транспортировку пострадавших клиентов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Египте украинские турист оказались заложниками поломанного самолета.


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