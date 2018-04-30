14:52 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, в каких городах на Донбассе будет проводиться ООС

Согласно новым правилам в зону боевых действий включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Стало известно, в каких городах на Донбассе будет проводиться ООС

Весь перечень городов опубликовал волонтер Роман Доник на своей странице в  Facebook перечень.

Таким образом, все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областями входят в "зоны безопасности". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется.

Отмечается, что в случае ограничений и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее.

Ранее в Минобороны сообщали, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в последний день апреля на Донбассе официально заканчивается АТО, а приходит на смену  Операция объединенных сил.


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