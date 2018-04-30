Сегодня последний день АТО на Донбассе

Согласно постановлению, с сегодняшнего дня, 30 апреля, в зоне боевых действий на востоке Украины будет действовать особый порядок.

Известно, что руководителем ООС теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. В его распоряжении будут находиться силы и средства ВСУ, другие военные формирования, МВД, Нацполиция. Главной задачей подразделений является сдерживание и отпор российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Все работники подразделений будут подразделений будут подчинятся начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны.

Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом.

Кроме того, на территории проведения Операции объединенных сил введут три уровня доступа - зеленый, желтый и красный. Они будут определять степень открытости населенного пункта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко рассказал о возможной дате окончания антитеррористической операции АТО) на Донбассе.