МИД Украины раскритиковало террористический акт в Кабуле

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге в Twitter.

По ее словам, министерство осуждает террористический акт в Кабуле. Большое количество убитых и раненых, в том числе шесть журналистов KIA.

Известно, что в результате двойного теракта в Кабуле погибли не менее 29 человек, ответственность за взрывы взяла террористическая организация "Исламское государство".

"Наши искренние соболезнования семьям", - написала она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",в Министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что среди погибших пр взрывах в Кабуле числится уже 21 человек. Сейчас ведутся работы по установлению личностей погибших.