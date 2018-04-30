15:25 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192749:nastya

МИД Украины раскритиковало террористический акт в Кабуле

Министерство иностранных дел Украины осуждает террористический акт в Кабуле.

МИД Украины раскритиковало террористический акт в Кабуле

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге в Twitter.

По ее словам, министерство осуждает террористический акт в Кабуле. Большое количество убитых и раненых, в том числе шесть  журналистов KIA.

Известно, что в результате двойного теракта в Кабуле погибли не менее 29 человек, ответственность за взрывы взяла террористическая организация "Исламское государство".

"Наши искренние соболезнования семьям", - написала она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",в Министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что среди погибших пр взрывах в Кабуле числится уже 21 человек. Сейчас ведутся работы по установлению личностей погибших.


Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно, в каких городах на Донбассе будет проводиться ООС Авария на Закарпатье: госпитализированы женщина с ребенком - ФОТО Молодая женщина выпрыгнула с шестого этажа в Соломенском районе столицы - ФОТО Мэй определилась с новым министром внутренних дел Британии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив