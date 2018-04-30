10:59 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Египта на родину возвращаются украинские туристы – ФОТО

Накануне в Египте застрял самолет с украинскими туристами, теперь по договоренности МИД, они возвращаются домой.

Из Египта на родину возвращаются украинские туристы – ФОТО

Об этом на своей странице в Twitter сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В своем микроблоге он написал, что ситуацию полностью контролирует МИД Украины. Уже украинские путешественники отправились с Шарм-эль-Шейха в Украину.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поручил нескольким министерствам проконтролировать защиту прав украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и способствовать их возвращению домой.

Президент поручил МИД и Министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах.


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