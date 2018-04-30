Из Египта на родину возвращаются украинские туристы – ФОТО

Об этом на своей странице в Twitter сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В своем микроблоге он написал, что ситуацию полностью контролирует МИД Украины. Уже украинские путешественники отправились с Шарм-эль-Шейха в Украину.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поручил нескольким министерствам проконтролировать защиту прав украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и способствовать их возвращению домой.

Президент поручил МИД и Министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах.