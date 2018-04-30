Google отметил дудлом 241 год со дня рождения Иоганна Карла Фридриха Гаусса - ФОТО

Отметим, что Карл Фридрих Гаусс является одним з величайших математиков всех времен, "королем математиков". Вместе с тем он механик, физик, астроном и геодезист.

Так, уже в 18 лет он изобрел так называемый "метод наименьших квадратов", через год решил классическую задачу о разделе круга, из которой вытекала построение правильного 17-угольника, и написал большую и важную работу "Арифметические исследования". Вообщем, решив задачу о разделении круга, он заложил основы общей теории так называемых алгебраических уравнений. Впоследствии юный ученый доказал основную теорему алгебры о существовании корня алгебраического уравнения.

Кроме того, он работал в области астрономии – Гаусс помог итальянскому астроному Пиацци определить точную орбиту Цереры, а впоследствии и выяснил орбиту другой малой планеты – Паллады. В 1810 году Французский астрономический институт по решению задачи о движении Паллады присудил ему золотую медаль.

Примечательно, что ему также принадлежит создание общей теории магнетизма, основ теории потенциала и многое другое. Помимо этого, он установил ряд новых законов в теории жидкостей, теории, магнетизма.

Кстати, мало кто знает, что исследователь также сконструировал прибор для измерения магнитных величин и выполнил первую вычисления положения южного магнитного полюса Земли, которое дало очень малое отклонение от настоящего положения.

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