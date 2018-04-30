12:14 30.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Курс гривны удержится и после праздников, – Чаленко

Что будет с гривной в ближайший месяц и на какой курс страна выйдет под конец года.  Эти и другие прогнозы в эфире "Первого Делового" озвучил аналитик Игорь Чаленко

Эксклюзив: Курс гривны удержится и после праздников, – Чаленко

По его словам, традиционно в году есть 2 месяца курсового "покоя":

"Это август и декабрь. Что касается ближайшего времени – не думаю, что мы увидим проседание курса гривны. Разве что в районе десятка копеек, не более. Этому, в основном, способствует учетная ставка НБУ на уровне 17%. Конечно же такое укрепление нацвалюты ведет к недовыполнению бюджета в части наполнения. И для правительства – это в целом неблагоприятные условия, которые проводит Нацбанк… В годовой перспективе, на мое убеждение, гривна просядет. Украинцы увидят это примерно к сентябрю. Гривна будет приближаться к заложенным в госбюджет показателям".

Также аналитик рассказал, когда населению выгоднее покупать валюту. Подробности – смотрите на сайте  Первого Делового, в программе Бизнес.


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