Дуров призывает москвичей выйти на баррикады

Сообщается, что основатель популярного мессенджера полностью согласовал все действия с мэрией Москвы митинге, организатором которого является Либертарианская партия РФ, выступающая против блокирования мессенджера. Многие довольно скептически отнеслись к инициативе Дурова, но организаторы активно подключили возможности и каналы Telegram для мобилизации молодежи.

"Россия находится на распутье - полномасштабная цензура еще не была введена", - написал на своей странице основатель Telegram.

Напомним, что ранее власти РФ запретили работу мессенджера на своей территории и начали блокировать приложение. Однако, существующий механизм блокировок неэффективен, можно пытаться блокировать отдельные каналы, которые распространяют радикальный или вредоносный контент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", пользователи Telegram в Европе столкнуться с временными сбоями в работе мессенджера.