12:39 30.04.2018 | Общество | Новости
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Дуров призывает москвичей выйти на баррикады

Разработчик мессенджера Telegram Павел Дуров призвал жителей Москвы провести митинг в поддержку свободы слова и интернета. Об этом передает Meduza.

Дуров призывает москвичей выйти на баррикады

Сообщается, что основатель популярного мессенджера полностью согласовал все действия с мэрией Москвы митинге, организатором которого является Либертарианская партия РФ, выступающая против блокирования мессенджера. Многие довольно скептически отнеслись к инициативе Дурова, но организаторы активно подключили возможности и каналы Telegram для мобилизации молодежи. 

"Россия находится на распутье - полномасштабная цензура еще не была введена", - написал на своей странице основатель Telegram.

Напомним, что ранее власти РФ запретили работу мессенджера на своей территории и начали блокировать приложение. Однако, существующий механизм блокировок неэффективен, можно пытаться блокировать отдельные каналы, которые распространяют радикальный или вредоносный контент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", пользователи Telegram в Европе столкнуться с временными сбоями в работе мессенджера.


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