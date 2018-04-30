04:00 30.04.2018 | Общество | Новости
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Активистки устроили акцию протеста против модели Хадид

23-летняя известная супермодель Джиджи Хадид создала собственную коллекцию одежды и стала ее лицом. Несколько месяцев назад она начала сотрудничество с модным брендом Tommy Hilfiger. На автограф-сессии бренда Хадид обвинили в использовании меха в гардеробе.

Активистки устроили акцию протеста против модели Хадид

Об этом собщает Instagram модели.

Инцидент произошел в Нью-Йорке, где Джиджи Хадид весело общалась с поклонниками и раздавала автографы в рамках Кампейн модного бренда. Вдруг к ней приблизилась очередная девушка, которая сначала обняла знаменитость и вручила открытку на подпись, но через несколько мгновений подняла из-под одежды плакат с надписью, что Джиджи убивает.

Спустя несколько секунд к столу подбежала вторая зоозащитница с плакатами, которые обвиняли в убийстве животных и сообщали о позоре для модели. Служба безопасности сразу вывела протестующих, а модель только иронично улыбнулась.

Отмечается, что автор бренда Томми Хилфигер стал одним из первых, кто отказался от натурального меха в 2007 году в своих коллекциях. Сама модель часто появляется на публике в меховых вещах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", популярная актриса и фотомодель Playboy Карен Макдугал после урегулирования конфликтов с компанией American Media Inc, желает открыто говорить об отношениях с Трампом до его избрания на пост президента США.


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