Президент Украины посодействует возвращению украинских туристов из Египта

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

В своем посте в соцсети секретарь рассказал, что днем ранее президент поручил МИД и Министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах.

Кроме того, глава государства поручил Минтрансу сделать все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев, в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Египте украинские турист оказались заложниками поломанного самолета. Сообщается, что из-за временной поломки одного из двигателей самолета пришлось отменить целый рейс. Людей временно разместили в гостинице и заказали воздушное судно компании Egypt Air.