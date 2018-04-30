08:41 30.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины посодействует возвращению украинских туристов из Египта

Президент Украины Петр Порошенко поручил нескольким министерствам проконтролировать защиту прав украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и способствовать их возвращению домой.

Президент Украины посодействует возвращению украинских туристов из Египта

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

В своем посте в соцсети секретарь рассказал, что днем ранее президент поручил МИД и Министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах.

Кроме того, глава государства поручил Минтрансу сделать все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев, в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Египте украинские турист оказались заложниками поломанного самолета. Сообщается, что из-за временной поломки одного из двигателей самолета пришлось отменить целый рейс. Людей временно разместили в гостинице и заказали воздушное судно компании Egypt Air.


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