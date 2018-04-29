20:17 29.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВМС Украины презентовали кубки Лиги чемпионов УЕФА

В Одессе 29 апреля представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Мероприятие прошло на борту фрегата "Гетман Сагайдачный". 

ВМС Украины презентовали кубки Лиги чемпионов УЕФА

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Сегодня страна празднует 100-летие основания Военно-морского флота.

Церемония прошла в рамках всеукраинского тура кубков. К украинским военным в честь их праздника обратились командующий ВМС Украины вице-адмирал Александр Воронченко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и губернатор Одесской области Максим Степанов.

Руководитель Одесской ОГА и президент Одесской областной федерации футбола Максим Степанов заявил, что сегодня отмечают двойной праздник - прибытие кубков в Одесскую область и 100-летие украинского военно-морского флота.

В честь этого знаменательного дня, военнослужащие провели фотосессию с футбольными трофеями.

В частности, в государстве сегодня также празднуют Всеукраинский день футбола.

Напомним как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины в среду, 18 апреля, ввел в оборот памятную монету номиналом десять гривен, которая посвящена 100-летию Украинского военно-морского флота


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