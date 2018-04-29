В Украину приближается магнитный шторм

Сообщается, что буря достигнет предела мощности уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая. Подобный уровень стихии неприятен для людей с повышенным давлением и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, магнитные колебания могут приводить у флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

Специалисты будут фиксировать полярные сияния на высоких широтах от 60 градусов и выше. Это значит, что на протяжении 3-4 дней стихия будет находиться в своей активной фазе. До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось. Согласно данным лаборатории, буря стала реакцией Земли на высокоскоростной поток солнечного ветра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно к Земле приблизится гигантский астероид с сильным магнитным полем.