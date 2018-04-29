В Украине сегодня будет жарко и сухо

На западе страны в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха состовит 17-19 градусов выше нуля, днем будет сухо, на Закарпатье возможны кратковременные осадки.

На севере страны Киевской, Сумской, Житомирской областях ожидается подъем температуры до 20 тепла, ночью столбики термометров упадут до 11 градусов с плюсом.

На побережье морей сегодня жарко, температурный максимум будет составлять 17-23 градуса тепла, температура воды в Черном море будет колебаться от 13 до 15 радусов со знаком плюс.

В центре Украины в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях днем ​​17-22 тепла, ночью похолодает - до 12 выше нуля.

В столице сегодня жарко и безоблачно днем воздух прогреется до 21 градуса с плюсом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине продолжает сохраняться теплая погода.