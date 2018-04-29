В Иране протестуют через банкноты из-за возможного запрета Telegram

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что иранцы так отреагировали на планы руководсвта страны запретить мессенджер Telegram, сыгравший важную роль для мобилизации активистов во время массовых протестов в декабре-январе. По статистическим данным, мессенджером пользуется половина населения государства - 40 млн человек.

По словам протестующих, единственным неподвластным цензуре мессенджером остались купюры.

По подсчетам издания, за последние сутки в хэштегом тисяча_говорящих_банкнот в Twitter разместили около 8000 фото купюр с лозунгами и рисунками. Официально Twitter запрещен в Иране, и жители пользуются им через прокси-серверы.

На одной из купюр написали, что враг Ирана здесь, а власть утверждает, что это Америка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", самодурство российский властей рассмешило руководство Telegram и Google.