22:30 29.04.2018 | Общество | Новости
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В Иране протестуют через банкноты из-за возможного запрета Telegram

Граждане Ирана запустили практику необычного варианта для выражения протеста, создавая надписи на денежных купюрах и размещая фотографии с ними  в Twitter.

В Иране протестуют через банкноты из-за возможного запрета Telegram

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что иранцы так отреагировали на планы руководсвта страны запретить мессенджер Telegram, сыгравший важную роль для мобилизации активистов во время массовых протестов в декабре-январе. По статистическим данным, мессенджером пользуется половина населения государства - 40 млн человек.

По словам протестующих, единственным неподвластным цензуре мессенджером остались купюры.

По подсчетам издания, за последние сутки в хэштегом тисяча_говорящих_банкнот в Twitter разместили около 8000 фото купюр с лозунгами и рисунками. Официально Twitter запрещен в Иране, и жители пользуются им через прокси-серверы.

На одной из купюр написали, что враг Ирана здесь, а власть утверждает, что это Америка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", самодурство российский властей рассмешило руководство Telegram и Google.


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