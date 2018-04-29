В Бельгии приостановили работу ядерного реактора

Сообщается, что в одном из отсеков реактора произошла утечка системы охлаждения. Ранее представитель оператора Engie Electrabel Неле Схерлинк официально подтвердила о начале восстановительных работ на станции. Населению не стоит поднимать панику, ведь решение о ремонте было принято с целью обеспечения надежной работы оборудования.

Сейчас остальные реакторы на станции работают в штатном режиме. Работы поврежденного реактора будут проходить до октября 2018 года. Часть сотрудников будет временно переведена на работы в другие энергоблоки.

"Это небольшая утечка. Она значительно ниже того предельного уровня", - отмечается в официальном уведомлении компании Engie Electrabel.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Соединенных Штатов Америки намерено сотрудничать с украинскими и международными партнерами для работы над улучшением условий жизни людей в регионах, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС.