21:15 29.04.2018 | Общество | Новости
100192666:test

В Австралии из-за схожего на газ запаха эвакуировали университет

В Авсралии больше чем 500 студентов и преподователей эвакуировали из университета в Мельбурне в связи с запахом, который всем показался газом.

В Австралии из-за схожего на газ запаха эвакуировали университет

Об этом сообщает ВВС.

Прибывшие пожарные сообщили, что запах распространился через систему кондиционирования воздуха в помещении учебного заведения.

Местная полиция после того, как студенты и сотрудники университета сообщили о запахе "газа", провела общую эвакуацию.

Спасатели допустили, что в университете хранятся потенциально опасные химикаты, которые могли стать источником запаха, но после тщательных поисков, они обнаружили другой источник.

Это был не химический газ, а запах испорченного дуриан, который завалялся и начал гнить в шкафу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Австралия и Канада планируют перекинуть на японскую военную базу на острове Окинава дополнительный контингент военных.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинка заполучила две награды Кубка мира по гимнастике - ВИДЕО На Львовщине эвакуировали туристов с горы из-за задымления травы ВМС Украины презентовали кубки Лиги чемпионов УЕФА Британия и Франция просят мировое сообщество усилить контроль за химическим оружием
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив