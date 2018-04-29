В Австралии из-за схожего на газ запаха эвакуировали университет

Об этом сообщает ВВС.

Прибывшие пожарные сообщили, что запах распространился через систему кондиционирования воздуха в помещении учебного заведения.

Местная полиция после того, как студенты и сотрудники университета сообщили о запахе "газа", провела общую эвакуацию.

Спасатели допустили, что в университете хранятся потенциально опасные химикаты, которые могли стать источником запаха, но после тщательных поисков, они обнаружили другой источник.

Это был не химический газ, а запах испорченного дуриан, который завалялся и начал гнить в шкафу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Австралия и Канада планируют перекинуть на японскую военную базу на острове Окинава дополнительный контингент военных.