10:13 29.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев массово будут лишать субсидий

Департамент государственной социальной помощи Министерства социальной политики отменит субсидию для 20 процентов украинских граждан. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Украинцев массово будут лишать субсидий

Новые правила распределения субсидий должны помочь госмеханизму более эффективно распределять бюджетные средства, среди прочьего предлагается:

- Создать контролирующие органы, которые будут проверять действительно ли семья \ отдельное лицо нуждается в этой льготы;

- Не выдавать льготы человеку, который хочет получить льготу, но она временно не работает и не зарегистрирована на бирже труда;

- Запретить людям, которые обладают 2 автомобилями, емкость топливного бака, которых более 2 куб. л., получать субсидию;

- На органы социальной защиты и банковские учреждения положить следующие функции: пусть на имя каждого льготника создается банковский счет, куда государство его раз в месяц \ квартал \ год (здесь мы понимаем, какие они жадные и как они нас обманывают) выплачивать средства. А льготник, в свою очередь, уже напрямую будет рассчитываться банковской карточкой.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Украина пока не будет отказываться от системы субсидирования.


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