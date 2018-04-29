Украинцев массово будут лишать субсидий

Новые правила распределения субсидий должны помочь госмеханизму более эффективно распределять бюджетные средства, среди прочьего предлагается:

- Создать контролирующие органы, которые будут проверять действительно ли семья \ отдельное лицо нуждается в этой льготы;

- Не выдавать льготы человеку, который хочет получить льготу, но она временно не работает и не зарегистрирована на бирже труда;

- Запретить людям, которые обладают 2 автомобилями, емкость топливного бака, которых более 2 куб. л., получать субсидию;

- На органы социальной защиты и банковские учреждения положить следующие функции: пусть на имя каждого льготника создается банковский счет, куда государство его раз в месяц \ квартал \ год (здесь мы понимаем, какие они жадные и как они нас обманывают) выплачивать средства. А льготник, в свою очередь, уже напрямую будет рассчитываться банковской карточкой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина пока не будет отказываться от системы субсидирования.