00:00 29.04.2018 | Общество | Новости
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Остерегайтесь подделок в Лувре

Французский музей художника Этьена Террюса провел собственное расследования, по результатам которого выяснилось, что более половины работ творца оказались подделками. 

Остерегайтесь подделок в Лувре

Об этом передает ВВС Украина.

Группа специалистов и мастеров, которая собралась в музее Террюса в городе Ельня на юге Франции, провели детальный анализ картин художника. Выяснилось, что 82 его работы были попросту купленными подделками. Примечательно, что коллекция Этьена Террюса некогда красовалась в стенах знаменитого парижского Лувра.

Историк искусства Эрик Форкада обнаружил, что часть домов, которые изображал художник, были построены уже после его смерти. Продажи поддельных картин некогда принесли художнику доход в 160 тыс евро. Сейчас местная полиция начала расследование этой ситуации, работы других художников теперь также подвергнутся тщательной проверке экспертов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", всемирно известная картина итальянского художника Леонардо Да Винчи "Джаконда" отправиться на выставочный тур по Франции.


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