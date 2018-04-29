Остерегайтесь подделок в Лувре

Об этом передает ВВС Украина.

Группа специалистов и мастеров, которая собралась в музее Террюса в городе Ельня на юге Франции, провели детальный анализ картин художника. Выяснилось, что 82 его работы были попросту купленными подделками. Примечательно, что коллекция Этьена Террюса некогда красовалась в стенах знаменитого парижского Лувра.

Историк искусства Эрик Форкада обнаружил, что часть домов, которые изображал художник, были построены уже после его смерти. Продажи поддельных картин некогда принесли художнику доход в 160 тыс евро. Сейчас местная полиция начала расследование этой ситуации, работы других художников теперь также подвергнутся тщательной проверке экспертов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", всемирно известная картина итальянского художника Леонардо Да Винчи "Джаконда" отправиться на выставочный тур по Франции.