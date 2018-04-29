NASA закрыло проект по изучению Луны

Об этом сообщает The Verge.

Работник Университета Центральной Флориды Фил Метцгер, который работал над луноходом, сообщил также об отсутствии другого аналогичного проекта космического агентства.

Как он считает, отказ от Resource Prospector связан с финансами. Сначала миссию готовили в рамках проекта пилотируемых полетов на Луну, а затем передали в департамент научных миссий. По мнению Метцгер, проект лунохода не совпал с приоритетами департамента.

Отказ от Resource Prospector противоречит указу главы США Дональда Трампа об освоении земного спутника, в том числе о возвращении на него астронавтов, которую президент подписал в конце 2017 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запустит строительственные работы обитаемой окололунной станции в 2019 году.