Мелания - это птичка в золотой клетке, - Бриджит Макрон

По ее словам, Мелания на публика часто кажется хмурой и закрытой, однако это далеко не так, на деле она добрая, обаятельная, умная и очень открыта. Супруга американского президента оказалась любительницей посмеяться, просто она не делает этого на публика, в частной жизни Мелания постоянно любит шутить на разную тематику.

Бриджит осталась недовольна распорядком дня госпожи Трамп, ведь она даже не может открыть окно в Белом доме. Первая леди Франции продолжает вести нормальную светскую жизнь, она встречается с сыном и двумя дочерьми и внуками, чего нельзя сказать о Мелани.

"Я по-прежнему жена Эммануэля Макрона, а не президента", - отмечает госпожа Макрон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп ничего не подарил своей супруге на день рождения.