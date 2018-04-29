15:19 29.04.2018 | Политика | Новости
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Ереван опять восстал - ВИДЕО

Сегодня, 29 апреля возобновились антиправительственные протесты в Ереване. Об этом передает newsarmenia.am.

Ереван опять восстал - ВИДЕО

Сообщается, что колонны студентов двинулись в сторону государственного парламента. Ранее лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал возобновить протесты в Ереване, который просит граждан поддержать его кандидатуру на пост премьера страны, дабы не дать сторонникам Саргсяна опять вернуться к власти.

Кроме того, вчера Пашинян и его сторонники двинулись автоколонной вместе с митингующими к городу Ванадзор, где его ожидала многотысячная антиправительственная демонстрация. Ванадзор расположен примерно в 110 километрах к северу от Еревана, где родился сам Пашинян. Организаторы акции планируют собрать более 20 тыс человек, которые направятся в Ереван 1 мая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Армении  на площади Вардананц в Гюмри собрались, чтобы поддержать оппозиционного лидера Никола Пашиняна.


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