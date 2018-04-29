11:28 29.04.2018 | Общество | Новости
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Дуров начал опасаться за работу Telegram в Европе

Пользователи Telegram в Европе столкнуться с временными сбоями в работе мессенджера. Об этом в своем Twitter-аккаунт написал разработчик мессенджера Павел Дуров.

Дуров начал опасаться за работу Telegram в Европе

В уведомлении говорится, что в работе Telegram будут происходить временные перебои из-за перегрева одного из серверов. Компания уже начала процедуру перепрошивки сервера, но уже сейчас 78 процентов пользователей имеют проблемы с подключением, еще 21 процент - с отправкой сообщений. Сбои наблюдаются в Украине, в Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Испании.

Напомним, что ранее власти РФ запретили работу мессенджера на своей территории и начали блокировать приложение. Однако, существующий механизм блокировок неэффективен, можно пытаться блокировать отдельные каналы, которые распространяют радикальный или вредоносный контент, но пытаться блокировать всех юзеров - это словно "борьба Дона Кихота против мельницы", противостояние ни к чему полезному привести просто не может.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов, чтобы парализовать работу популярного мессенджера Telegram.


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