13:53 29.04.2018 | Общество | Новости
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Билл Гейтс с головой окунулся в благотворительность

Основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей по спискам Форбс Билл Гейтс пожертвует часть своих доходов на разработку универсальной вакцины от гриппа. 

Билл Гейтс с головой окунулся в благотворительность

Об этом передает The Hill.

Во время выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса Гейтс заявил, что для него приоритетным является не только технологическое удобство пользователей его продукции, но и здоровье американцев. Проект Grand Challenge с бюджетом 12 млн долларов будет направлен на проведение целой череды экспериментов с использованием передового оборудования и материалов.

На сегодняшний день ежегодно от гриппа умирают от 2 до 3 млн человек, преимущественно в странах с плохим уровнем медицины, или там, где проживает огромное количество людей. Для США вирусы гриппа это давно не новость, однако медики до сих продолжают сталкиваться с фатальными исходами пациентов.

"Побудить смелое мышление лучших ученых мира по целому ряду областей", - подытожил свою речь Билл.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Microsoft появился свой музыкальный проигрыватель.


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