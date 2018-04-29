Билл Гейтс с головой окунулся в благотворительность

Об этом передает The Hill.

Во время выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса Гейтс заявил, что для него приоритетным является не только технологическое удобство пользователей его продукции, но и здоровье американцев. Проект Grand Challenge с бюджетом 12 млн долларов будет направлен на проведение целой череды экспериментов с использованием передового оборудования и материалов.

На сегодняшний день ежегодно от гриппа умирают от 2 до 3 млн человек, преимущественно в странах с плохим уровнем медицины, или там, где проживает огромное количество людей. Для США вирусы гриппа это давно не новость, однако медики до сих продолжают сталкиваться с фатальными исходами пациентов.

"Побудить смелое мышление лучших ученых мира по целому ряду областей", - подытожил свою речь Билл.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Microsoft появился свой музыкальный проигрыватель.