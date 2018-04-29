Ан-124 Руслан удивил международных авиаконструкторов - ВИДЕО

Сообщается, что в турецкой Анталии украинские инженеры и пилоты показали презентабельное выступлени тяжелого транспортного самолетм Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова".



Полет выполняла команда украинцев в составе: командир экипажа - летчик-испытатель 1 класса Владимир Мосин, летчик-испытатель 1 класса Андрей Спасибо, бортинженер-испытатель Евгений Волков, штурман-испытатель Василий Дерновой.

После выступления все желающие смогут детально рассмотреть комплектующие и салон "воздушного гиганта".



Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть жертвы.