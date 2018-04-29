04:00 29.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ан-124 Руслан удивил международных авиаконструкторов - ВИДЕО

На международном аэрокосмическом салоне Eurasia-2018 украинские инженеры представили свое творение - Ан-124-100 "Руслан". Об этом передает пресс-служба концерна "Антонов".

Ан-124 Руслан удивил международных авиаконструкторов - ВИДЕО

Сообщается, что в турецкой Анталии украинские инженеры и пилоты показали презентабельное выступлени тяжелого транспортного самолетм Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова".


Полет выполняла команда украинцев в составе: командир экипажа - летчик-испытатель 1 класса Владимир Мосин, летчик-испытатель 1 класса Андрей Спасибо, бортинженер-испытатель Евгений Волков, штурман-испытатель Василий Дерновой.

После выступления все желающие смогут детально рассмотреть комплектующие и салон "воздушного гиганта".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть жертвы.


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