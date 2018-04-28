Жадный или экономный: Дональд Трамп оставил жену без подарка в ее день рождения

Хозяин Белого Дома оправдывается, что у него попросту не хватает времени, что бегать по магазинам и выбирать презент для своей возлюбленной. Он также не может поручать делать это и своим помошникам, ибо за это может грозить уголовная ответственность.

Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой написать ему в Twitter самые теплые слова для Мелании. Поскольку жители страны положительно относятся к экс-модели, то его акканут был полностью заспамлен поздравлениями для Мелании. Сам Трамп очень скромно поздравил супругу, подарив ей огромный букет цветов и открытку с наилучшими пожеланиями.

"Возможно, у меня будут проблемы. Я слишком занят, чтобы искать подарки", - сетует глава американского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", действующий лидер Америки Дональд Трамп мечтает стать пятым президентом, чей портрет будет высечен на горе Рашмор.