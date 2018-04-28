В Украине продолжает сохраняться теплая погода

На западе Украины в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем прогреется до 18-19 градусов со знаком плюс, ночью температура опуститься до 14-16 выше нуля.

На севере страны Киевской, Сумской, Житомирской областях сухо и без осадков, температура будет колебаться на отметке 20-22 градуса тепла, ночью местами возможен.

На юге страны сегодня жарко, температурный максимум будет составлять 19-22 градуса со знаком плюс, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В центре Украины в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях столбики термометров покажут днем от 17 до 19 тепла, ночью температура опуститься до 15 выше нуля.

В столице сегодня жарко и солнечно, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине до 1 мая объявлено чрезвычайное предупреждение.