В Украине планируют строительство еще трех солнечных электростанций

Так, в городе Токмак Запорожской области планируется строительство электростанции, которая будет аккумулировать солнечную энергию мощностью 50 МВт. На территории станции будет работать несколько комплексов, сейчас ввели в эксплуатацию ее первую очередь мощностью в 11 МВт.

Новая электростанция Тоkmak Solar Energy сможет обеспечивать электроэнергией шесть районов в самой области, а также несколько курортных городков на побережье Азовского моря. Финансирование проекта пройдет при поддержке зарубежных инвесторов.

Отметим, что с начала 2018 года количество солнечных электростанций в Украине возросло на 13 процентов, а до конца текущего года планируется этот показатель увеличить вдвое - до 25 процентов. Также планируется строительство "зеленых" станций на Черкащине и в Харьковской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в городе Токмак Запорожской области запустили в эксплуатацию первую очередь наимасштабнейшей в Украине солнечной электростанции " Тоkmak Solar Energy".