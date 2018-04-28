В Microsoft появился свой музыкальный проигрыватель

Сообщается, что покамест не все ПО поддерживают это функция. Для загрузки приложения вам потребуется процессор x86 или x64 с Windows 10 версии 16299, подойдут и варианты с более поздней комплектацией деталей. Tunes для Windows существует уже порядка 15 лет, однако продвинутые юзеры предпочитали пользоваться музыкальным проигрывателем iPhone и iPad вместе с ПК на Windows.

Универсального приложения для закачки и прослушивания музыки попросту не было, теперь в для установки Store-версии iTunes нужен ПК с софтом Била Гейтса. Установка версии Store автоматически будет предлагать пользователям установку более качественного обновления для улучшения работы софта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в функциях операционной системы Windows 10 есть возможность автоматически фиксировать все слова, которые пользователи набирают на клавиатуре, кнопочной и сенсорной.