12:37 28.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Египте застрял самолет с украинскими туристами

В Египте украинские турист оказались заложниками поломанного самолета. Об этом передает пресс-служба ДКС МИД Украины.

В Египте застрял самолет с украинскими туристами

Сообщается, что из-за временной поломки одного из двигателей самолета пришлось отменить целый рейс. Людей временно разместили в гостинице и заказали воздушное судно компании Egypt Air. Позже выяснилось, что конечный пункт назначения - Львовский аэропорт не работает с этим перевозчиком, а потому решается вопрос о предоставлении другого судна, но уже украинской кампании.

Сегодня вечером в Шарм-эль-Шейх прибудет рейс, который доставит всех туристов обратно на родину. На данный момент все 200 украинских туристов уже получили билеты в электронном виде на свои почты. Руководство туркомпании пообещало полностью возместить ущерб за транспортировку пострадавших клиентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поручил в срочном порядке начать строительство аэропорта в Закарпатской области.


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