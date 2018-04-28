В Египте застрял самолет с украинскими туристами

Сообщается, что из-за временной поломки одного из двигателей самолета пришлось отменить целый рейс. Людей временно разместили в гостинице и заказали воздушное судно компании Egypt Air. Позже выяснилось, что конечный пункт назначения - Львовский аэропорт не работает с этим перевозчиком, а потому решается вопрос о предоставлении другого судна, но уже украинской кампании.

Сегодня вечером в Шарм-эль-Шейх прибудет рейс, который доставит всех туристов обратно на родину. На данный момент все 200 украинских туристов уже получили билеты в электронном виде на свои почты. Руководство туркомпании пообещало полностью возместить ущерб за транспортировку пострадавших клиентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поручил в срочном порядке начать строительство аэропорта в Закарпатской области.