Очередей на оформление биометрического паспорта стало намного меньше: ажиотаж спал

Сообщается, что с начала безвизового режима около 4,2 миллиона человек посетило Европу по биометрическим паспортам, а 490 тысяч граждан Украины воспользовались безвизом с биометрическими документами. Это не более 1,5 процента от общего количества населения Украины.

Отметим, что в первые месяцы лета 2017 года наблюдался период, когда в среднем пограничники оформляли до 80 тысяч украинцев в месяц, на границах периодически образовывались целые очереди, однако ажиотаж вокруг безвиза давно спал. Больше всего украинцев выбирают транзитный путь через Польшу, чтобы попасть в Западную Европу. Меньшее количество предпочитает пересекать границу со Словакией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", география безвизового режима украинского государства продолжает расширяться, скоро наши граждане смогут посетить Колумбию без предоставления визовых документов.