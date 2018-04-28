14:37 28.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192600:roman

Очередей на оформление биометрического паспорта стало намного меньше: ажиотаж спал

Безвизовым режимом со странами ЕС воспользовались уже 490 тыс украинцев. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Очередей на оформление биометрического паспорта стало намного меньше: ажиотаж спал

Сообщается, что с начала безвизового режима около 4,2 миллиона человек посетило Европу по биометрическим паспортам, а 490 тысяч граждан Украины воспользовались безвизом с биометрическими документами. Это не более 1,5 процента от общего количества населения Украины. 

Отметим, что в первые месяцы лета 2017 года наблюдался период, когда в среднем пограничники оформляли до 80 тысяч украинцев в месяц, на границах периодически образовывались целые очереди, однако ажиотаж вокруг безвиза давно спал. Больше всего украинцев выбирают транзитный путь через Польшу, чтобы попасть в Западную Европу. Меньшее количество предпочитает пересекать границу со Словакией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", география безвизового режима украинского государства продолжает расширяться, скоро наши граждане смогут посетить Колумбию без предоставления визовых документов.


Поделиться
Читайте также:
 
Trump Tower в огне: пожарные эвакуируют сотрудников - ВИДЕО Бахрейн закупит у США большую партию вертолетов Трамп требует увеличить расходы европейских партнеров на оборону США начнут закрывать свои военные базы в Южной Корее
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив