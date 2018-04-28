Mail.ru запустило свои прокси-сервера

Специалисты компании запустили в работу прокси-серверы, которые будут делать доступ к программе стабильным 24 часа в сутки. Безусловно, говорит одни из топ-менеждеров Mail.Ru, что их сервес на порядок уступает в своих возможностях и опциях запрещенному ранее Теlegramm, однако развлекательный контент в Mail.Ru ничем не уступает его "коллеге".

Ранее российские интернет-пользователи столкнулись с проблемой, когда зайти на основную страницу поисковой системы им просто не удалось. Начать ввод данных или текста на главной странице сервиса - это еще пол беды. Власти России блокировали доступ на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российское руководство решило начать бороться с VPN-программами, которые позволяют обходить блокировку запрещенных в стране интернет мессенджеров.