07:00 28.04.2018 | Общество | Новости
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Mail.ru запустило свои прокси-сервера

 Российская Mail.Ru Group запустила целую череду сервером для нормальной работы своего софта. Об этом передает пресс-служба компании. 

Mail.ru запустило свои прокси-сервера

Специалисты компании запустили в работу прокси-серверы, которые будут делать доступ к программе стабильным 24 часа в сутки. Безусловно, говорит одни из топ-менеждеров Mail.Ru, что их сервес на порядок уступает в своих возможностях и опциях запрещенному ранее Теlegramm, однако развлекательный контент в Mail.Ru ничем не уступает его "коллеге".

Ранее российские интернет-пользователи столкнулись с проблемой, когда зайти на основную страницу поисковой системы им просто не удалось. Начать ввод данных или текста на главной странице сервиса - это еще пол беды. Власти России блокировали доступ на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российское руководство решило начать бороться с VPN-программами, которые позволяют обходить блокировку запрещенных в стране интернет мессенджеров.


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