Киев готов помочь Собчак посетить Крым

Так, Ксения реально опубликовала заведомо лживое заявление, будто-бы она не собиралась вчера рейсом номер 146 "Брюссель-Киев" прилететь в Киев, а затем поехать законно в Крым. В конечном итоге Собчак приехала в Киев, но ехать в Крым она собралась через Херсон.

В последний момент она передумала и сдала билеты, заявив, что не станет посещать Крым без официального разрешения украинских властей. Сам Геращенко утверждает, что Киев реально может помочь Собчак выехать в Крым, однако последствия такого визита могут оказаться фанальными для политического имени Собчак в Украине.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявления Ксении Собчак, которые тоже неправдивы", - подытожил Геращенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российский политик, общественный деятель, актриса Ксения Собчак рассказала о своем мнение о распространяющейся информации насчет ее планируемой поездки в Крым.