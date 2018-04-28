17:23 28.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киев готов помочь Собчак посетить Крым

Российский политик Ксения Собчак не намеревались совершить визит на временно оккупированный Российской Федерацией Крымский полуостров. Об этом написал народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Киев готов помочь Собчак посетить Крым

Так, Ксения реально опубликовала заведомо лживое заявление, будто-бы она не собиралась вчера рейсом номер 146 "Брюссель-Киев" прилететь в Киев, а затем поехать законно в Крым. В конечном итоге Собчак приехала в Киев, но ехать в Крым она собралась через Херсон. 

В последний момент она передумала и сдала билеты, заявив, что не станет посещать Крым без официального разрешения украинских властей. Сам Геращенко утверждает, что Киев реально может помочь Собчак выехать в Крым, однако последствия такого визита могут оказаться фанальными для политического имени Собчак в Украине.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявления Ксении Собчак, которые тоже неправдивы", - подытожил Геращенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российский политик, общественный деятель, актриса Ксения Собчак рассказала о своем мнение о распространяющейся информации насчет ее планируемой поездки в Крым.


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