16:42 28.04.2018 | Общество | Новости
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Канада и Австралия направят свои ВВС на авиабазу в Японии

Австралия и Канада планируют перекинуть на японскую военную базу на острове Окинава дополнительный контингент военных. Об этом передает официальный сайт Министерства иностранных дел Японии.

Канада и Австралия направят свои ВВС на авиабазу в Японии

Сообщается, что на острове будут размещены патрульные самолеты Канады и Австралии в количестве 12 единиц. Они будут заниматься периодическим патрулированием в акватории Южно-китайского моря, где часть курсируют северокорейские торговые и рыболовецкие суда.

Примечательно, что в операции также принимают участие и США, которые занимаются патрулированием вдоль границ Японских островов, фиксируя незаконную торговую деятельность КНДР.

Задерживаются владельцы судов и ликвидируются схемы контрабандных каналов, включая передачу грузов в море с судна на судно со стороны северокорейских судов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Пентагон готовится продать Бахрейну боевые вертолеты на сумму почти в 1 млрд долларов.


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