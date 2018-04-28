"Бюджетная версия" iPhone - "фуфло" или реальная альтернатива

Для сохранения средней рыночной цены для своего смартфона специалистам придется убрать технологии 3D-Touch. Ету функцию планируют заменить на Cover Glass Sensor, это более дешевый и экономный вариант для который предусматривает размещение сенсора в самом стекле.

Новый сенсор должен обеспечить большую прочность и легкость iPhone. Стекло увеличивает цены телефона на 15 процентов, что, как говорится "не по карману", даже самым заядлым поклонникам "яблочной" продукции. Для покупки бюджетного вариант гаждета было предложено убрать функции 3D-Touch в LED-iPhone.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в начале июня компания Apple представит на обозрение общественности новый высокотехнологичный смартфон iPhone SE 2.