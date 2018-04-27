11:33 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Wizz Air анонсировал новые авиамаршруты из Киева

Компания бюджетных пассажирских авиаперевозок Wizz Air презентовала три новых маршрута из Киева в страны Европы. Об этом сообщает исполнительный вице-президент и замгендиректора компании Стивен Джонс.

Wizz Air анонсировал новые авиамаршруты из Киева

Как заверили в компании, полеты начинаются уже с июля 2018 года. С первого июля начинаются авиарейсы из Киева в Германию - Берлин и Франкфурт.

Известно, что вылеты будут осуществляться семь дней в неделю. Уже, 28 октября, состоится первый вылет самолета компании Wizz Air в австрийскую Вену, рейсы которых будут осуществляться ежедневно.

Что касается ценовой политики, то стоимость билетов составит 29,99 евро в одну сторону с учетом всех налогов и обязательных сборов.

Также Wizz Air обновил график полетов из Киева в Лиссабон и Таллин - оба рейса стартуют с 21 июня. Вылеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", иорданская авиакомпания Jordan Aviation планирует  выполнять рейсы из столицы Иордании Аммана в Киев. Отмечается, что в первые этапы полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам, а с 30 мая — два раза в неделю, по средам и воскресеньям.


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