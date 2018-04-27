08:32 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Восстановленный судом бывший глава ГосЧС Бочковский намерен в пятницу приступить к работе

Бывший глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Бочковский, которого накануне суд восстановил в должности, намерен утром в пятницу, 27 апреля, приступить к работе.

Восстановленный судом бывший глава ГосЧС Бочковский намерен в пятницу приступить к работе

Об этом после заседания суда заявил его адвокат Игорь Федоренко. Он напомнил, что суд признал противоправным распоряжение Кабмина от 25 марта 2015 года об увольнении его подзащитного.

Наш клиент восстановлен в должности с 25 марта 2015 года. В пятницу в девять часов утра он намерен приступить к выполнению своих обязанностей, - заявил адвокат.

При этом Федоренко отметил, что история с уголовным делом в отношении Бочковского длится почти три года, а не выполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГосЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 миллионов гривен. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Против него было открыто уголовное дело по статьям Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, Злоупотребление властью или служебным положением и Служебный подлог Уголовного кодекса.

Как сообщал УРА-Информ, Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Бочковского с должности главы Гос, а также определил взыскание с ГосЧС Украины в пользу Бочковского средней заработной платы за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности.


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