В Украине планируют запретить торговлю по выходным

Об этом сообщает сайт главы государства в разделе с петициями.

Гражданин Украины Богдан Пеструшко с 24 апреля опубликовал на сайте лидера страны петицию, чтобы в стране ликвидировали торговлю по воскресеньям. По состоянию на сегодня, 27 апреля. Предложение набрало 30 голосов с 25 тысяч нужных. Осталось 88 дней, чтобы исправить ситуацию.

Как утверждает автор, это проложит путь в Европу, где воскресенье считается настолько святым днем, что торговать запрещено. Он добавил, что также запрет способен дать возможность поднять уровень развития семейных ценностей в стране, так как у граждан будет больше свободного времени, которое они проведут, отдыхая с семьей.

Возможный законопроект действительно способен приблизить к ЕС на законодательственном уровне, так как во многих европейских государствах уже давно устранена торговля по воскресеньям

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", часть украинского населения поддерживает электоронное предложение о сокращении срока нахождения на президентском посту до трех лет правления.