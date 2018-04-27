В России уничтожают институт, где создали "Новичок"

Об этом сообщает руководство ЗАТО в лице председателя Шиханы Андрея Татаринова.

По его словам, данный филиал закончил создавать программу ликвидации химоружия, после чего уничтожает сам себя. В данный момент на территории идёт процесс сноса корпусов, а все строительные отходы пускают через высокотемпературные печи. Далее остатки мусора увозят на склады специального полигона. На очищенной территории института планируют начало нового производства.

Татаринов добавил, что в данный момент в институте, который после создания ядов для чего-то ещё использовать нельзя, трудится 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Как считает председатель, правление института совместно с федеральными структурами придумает другой вариант для дальнейшего использования территории.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", полиция Великобритании внесла несколько десятков имен к делу о химической попытки убийства бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.