18:54 27.04.2018 | Общество | Новости
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В России уничтожают институт, где создали "Новичок"

Сносят корпуса построенного в российском городе Шиханы филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором могли произвести яд "Новичок".

В России уничтожают институт, где создали

Об этом сообщает руководство ЗАТО в лице председателя Шиханы Андрея Татаринова.

По его словам, данный филиал закончил создавать программу ликвидации химоружия, после чего уничтожает сам себя. В данный момент на территории идёт процесс сноса корпусов, а все строительные отходы пускают через высокотемпературные печи. Далее остатки мусора увозят на склады специального полигона. На очищенной территории института планируют начало нового производства.

Татаринов добавил, что в данный момент в институте, который после создания ядов для чего-то ещё использовать нельзя, трудится 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Как считает председатель, правление института совместно с федеральными структурами придумает другой вариант для дальнейшего использования территории.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", полиция Великобритании внесла несколько десятков имен к делу о химической попытки убийства бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.


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