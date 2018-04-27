В пятницу к Земле приблизится огромный метеорит

К нашей планете он доберется в пятницу, 27 апреля. Небесное тело, открытое 30 сентября 2005 года, считается потенциально опасным. Астероид имеет внушительные размеры: диаметр 1,43 киломентров и, если верить астрофизикам, сейчас он направляется к Земле.

Как сообщает Нi-tech, ссылаясь на специалистов с кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ, космическое тело под рабочим названием 444194 окажется около нашей планеты в 05.50 по уральскому времени. Скорость небесного камня составляет 49,6 тысячи километров в час. По данным экспертов в области астрономии, астероид минует земной шар на расстоянии в 9,2 миллионов километров.

В следующий раз опасный астероид подлетит к Земле 8 ноября 2027 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду 11 апреля, к Земле на максимальное расстояние приблизится гигантский астероид. Он имеет размеры с многоэтажный дом и получил название 2018 GG. Как сообщает издание Astronews, этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду около десяти часов вечера.