13:56 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НАБУ заявили о ликвидации записи про "рюкзаки Авакова"

Скрытую камеру, установленную специалистами НАБУ, уничтожили после решения суда. Устройство записало переговоры в кабинете экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря по закупке рюкзаков для Нацгвардии, и в НАБУ планировали ее еще применять как вещественное доказательство.

В НАБУ заявили о ликвидации записи про

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Данное решение было утверждено Бориспольским городским судом в июле 2017 года, спустя два месяца после объявления приговора директору госпредприятия "Спецсервис" Василию Петровском. Тогда он выступал подозреваемым в хищении песка с баланса МВД. Камера зафиксировала диалоги Петровского с бывшим заместителем министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Судья обратился к Национальной полиции с требованием это доказательство уничтожить, поскольку оно дает возможность подтвердить или исключить факт возможного монтажа записей в кабинете Чеботаря.

Сообщается, что на пленку были в частности записаны разговоры не только о краже песка, но и в том числе, о закупке рюкзаков в обход законной тендерной процедуры, к которой фигурирует Александр Аваков. 

В суде утверждают, что на момент принятия решения не были осведомлены, что это конкретно та видеокамера, на которую были записаны разговоры о деле Авакова-младшего, поскольку прокурор убеждал об обратном.

Сотрудники НАБУ сообщают, что в наличии хватает других доказательств по этому делу.

Напомним, как ранее сооющал "УРА-Информ", директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил об увеличении уровня международной правовой помощи в раскрытии масштабных нашумевших в правоохранительных кругах дел.


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