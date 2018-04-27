В НАБУ заявили о ликвидации записи про "рюкзаки Авакова"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Данное решение было утверждено Бориспольским городским судом в июле 2017 года, спустя два месяца после объявления приговора директору госпредприятия "Спецсервис" Василию Петровском. Тогда он выступал подозреваемым в хищении песка с баланса МВД. Камера зафиксировала диалоги Петровского с бывшим заместителем министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Судья обратился к Национальной полиции с требованием это доказательство уничтожить, поскольку оно дает возможность подтвердить или исключить факт возможного монтажа записей в кабинете Чеботаря.

Сообщается, что на пленку были в частности записаны разговоры не только о краже песка, но и в том числе, о закупке рюкзаков в обход законной тендерной процедуры, к которой фигурирует Александр Аваков.

В суде утверждают, что на момент принятия решения не были осведомлены, что это конкретно та видеокамера, на которую были записаны разговоры о деле Авакова-младшего, поскольку прокурор убеждал об обратном.

Сотрудники НАБУ сообщают, что в наличии хватает других доказательств по этому делу.

Напомним, как ранее сооющал "УРА-Информ", директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил об увеличении уровня международной правовой помощи в раскрытии масштабных нашумевших в правоохранительных кругах дел.