Суд проведет прении сторон по делу журналиста Сущенко

Об это сообщил адвокат украинца Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

Как утверждает представитель Сущенко, он находился в зале суда во время обвинений журналиста.

"Процесс продолжается в стадии представления доказательств стороной защиты. Роман Сущенко в порядке. Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года", - рассказал он.

Стоит добавить, что Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки, следствие обвиняет его в шпионаже. Украинская сторона отрицает эти сведения и утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

Напомним, как сообащал ране "УРА-Информ", лишенный Россией статуса адвоката Марк Фейгин намерен передать защиту украинского журналиста Романа Сущенко человеку, которому он доверяет. По его словам, теперь дело украинского журналиста будет вести адвокат, знакомый с процессом.