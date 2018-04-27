16:13 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд проведет прении сторон по делу журналиста Сущенко

28 мая Московский городской суд в закрытом режиме проведет прения сторон по делу о взятках в отношении украинского политзаключенного в России Романа Сущенко. 

Суд проведет прении сторон по делу журналиста Сущенко

Об это сообщил адвокат украинца Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter. 

Как утверждает представитель Сущенко, он находился в зале суда во время обвинений журналиста. 

"Процесс продолжается в стадии представления доказательств стороной защиты. Роман Сущенко в порядке. Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года", - рассказал он.

Стоит добавить, что Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки, следствие обвиняет его в шпионаже. Украинская сторона отрицает эти сведения и утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

Напомним, как сообащал ране "УРА-Информ", лишенный Россией статуса адвоката Марк Фейгин намерен передать защиту украинского журналиста Романа Сущенко человеку, которому он доверяет. По его словам, теперь дело украинского журналиста будет вести адвокат, знакомый с процессом. 


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