20:24 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ремонт магистрали Киев-Одесса практически завершен - "Укравтодор"

Украинская транспортно-ремонтная компания "Укравтодор" отчиталась о результатах работы по восстановлению международной трассы М-05, сообщением Киев-Одесса. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Ремонт магистрали Киев-Одесса практически завершен -

В ходе работ были проведены замены верхнего покрытия дорог, ликвидация аварийной ямочности. Большая часть верхнего покрытия дорог полностью перестилалась. На 30 процентов отремонтированных путей сотрудники "Укравтодора" уже нанесли автомобильную разметку.

Кроме того, "Укравтодор" проводит восстановительные работы отдельных участков трассы М-05 на участках 17 - 36 км, 42 - 58 км, 58 - 87 км. Финансирование этих работ проводится при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. 

Около 190 млн гривен было выделено Государственным дорожным фондом Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2019 году на финансирование дорог в Украине выделят 60 млрд гривен.


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