Ремонт магистрали Киев-Одесса практически завершен - "Укравтодор"

В ходе работ были проведены замены верхнего покрытия дорог, ликвидация аварийной ямочности. Большая часть верхнего покрытия дорог полностью перестилалась. На 30 процентов отремонтированных путей сотрудники "Укравтодора" уже нанесли автомобильную разметку.

Кроме того, "Укравтодор" проводит восстановительные работы отдельных участков трассы М-05 на участках 17 - 36 км, 42 - 58 км, 58 - 87 км. Финансирование этих работ проводится при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Около 190 млн гривен было выделено Государственным дорожным фондом Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2019 году на финансирование дорог в Украине выделят 60 млрд гривен.